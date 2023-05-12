كيف تتصرف عندما تختفي أرقام لوحة سيارتك؟.. خبير مروري يوضح

شرح اللواء أحمد هشام خبير المرور تفاصيل هامة أجاب فيها عن سؤال كيف تتصرف عندما تختفي أرقام لوحة سيارتك؟ حتى تتجب مخالفة سحب الرخصة في الكمائن المرورية وبعدها تبدأ في رحلة إعادتها وهنا يجب أن تخضع السيارة إلى الفحص الفني للتأكد أن أرقام الشاسية سليمة.

خطوات تعديل أرقام اللوحة المعدنية المطموسة

ووفق حديث اللواء أحمد هشام لـ«الوطن» فإن مالك السيارة يجب عليه أن ينتبه أن أرقام اللوحة المعدنية المثبتة على سيارته ظاهرة وواضحة ويسهل قراءتها، وفي حالة ملاحظة طمس بعض الأرقام أو الحرف يجب عليه الآتي:

- تعديل أرقام اللوحة المعدنية عند شخص متخصص

- توضيح أرقام وحروف اللوحة المعدنية قبل إعادة تثبيتها

- في حالة الإخلال بأي من الأرقام والحروف يجيب التوجه إلى وحدة المرور واستبدال اللوحة

- الانتهاء من إجراءات استبدال اللوحة المدنية داخل وحدة المرور التابع لها

- خضوع السيارة لفحص فني في حالة سحب الرخصة في الكمائن

- استلام لوحة معدنية سليمة بعد انتهاء الفحص الفني للسيارة

- توقيع مخالفة مالية على مالك السيارة

في حالة طمس اللوحات عن عمد

وتابع اللواء أحمد هشام أن قانون المرور، عدل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 شدد على بعض المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها، كما تناول القانون الجديد للمرور، الضوابط والعقوبات التي من خلالها يمكن التصدي للمخالفات التي تتسبب في الحوداث على الطرق، وضبط الأمن العام، ومنها طمس اللوحات المعدنية عقوبتها تترواح بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، كما أنها تصل للإيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها في حالة ثبوت سوء النية.