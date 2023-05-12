إزالة 44 حالة تعد على أملاك دولة في قرى مركز الفتح بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملات إزالة التعديات بالمرحلة الأولى من الموجة الـ21 للإزالات تمكنت من تنفيذ إزالة 44 حالة تعد على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمركز الفتح، ضمن فعاليات المرحلة الأولى التي بدأت 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 19 مايو.

44 حالة تعد على أملاك الدولة

وأشار محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، تمكنت من تنفيذ إزالات لعدد 44 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بقرى مركز الفتح على مساحة 350 متر مربع مباني، و20 قيراط زراعة من أراضي أملاك الدولة، وإزالة 250 مترا تعدي على أرض زراعية ملك الأهالي.

المتغيرات المكانية بالمحافظة

ووجه محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء، بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ومسئولي المتابعة الميدانية والإزالات لرصد كافة التعديات وإزالتها في مهدها، والالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.