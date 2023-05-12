ما سر «البند 42» وعلاقته بتدفق طوفان من البشر على الحدود الأمريكية؟

مع انتهاء الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في أمريكا، يتوقف تفعيل قانون الطوارئ الصحية الذي يعرف بـ«البند 42»، والذي بموجبه جرى ترحيل عدد كبير من المهاجرين على مدار العام الماضي، ووصل عددهم إلى 2 مليون مهاجر.

سر بند 42 وعلاقته بالمهاجرين في أمريكا

وفى هذا السياق تكشف «الوطن»، عن سر بند 42 في الولايات المتحدة، وكيف تحكم في إدارة الهجرة إلى واشنطن؟

أصدرت السلطات الأمريكية، قرار بتطبيق العمل بقانون جديد، معتبرة أن جميع المهاجرين سيصبحون غير مؤهلين للحصول على اللجوء للبلاد، إذا حاولوا المرور عبر دول أخرى، دون أن يتوجهوا بطلب الحمايةمن البداية، أو إذا فشلوا في الوصول لأمريكا بشكل قانوني.

المهاجرون في أمريكا يواجهون أزمة بعد وقف العمل بالبند 42

وبحسب موقع «فرانس 24»، أكد وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، خلال كلمته التي القاهاً في المؤتمر الصحي الذي عقد في مدينة واشنطن الأمريكية، أنه بعد وقف العمل بقانون «البند 42»، واستبداله بقانون جديد، سيتسبب في معاناة المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأمريكية بشكل غير قانوني، مضيفا أنه حال القبض عليهم سيتعرضون لعواقب وخيمة، كما تمنعهم السلطات الأمريكية من دخول البلاد لمدة 5 سنوات.

ارتفاع عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة

وكانت الولايات المتحدة، جلت ارتفاعا ملحوظا في أعداد المهاجرين عبر حدودها الجنوبية، وذلك قبل أيام قليلة من البدء بتطبيق القانون الجديد، حيث سيمنع معظم من يعبرون حدود البلاد بشكل غير قانوني من طلب اللجوء.

ووصل عدد الذين عبروا الحدود الأمريكية أكثر من 10 آلاف شخص يوميا منذ بداية الأسبوع الجاري، مع احتشاد عشرات الآلاف على الحدود المكسيكية بانتظار أن تحين فرصتهم للعبور إلى الولايات المتحدة.