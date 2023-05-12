خطوات التسجيل في سيارات المصريين بالخارج.. تخفيض 70% من الجمارك

باق 24 ساعة فقط على موعد انتهاء التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج، إذ حددت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج آخر موعد للتسجيل بالمبادرة قبل يوم 14 مايو 2023.

وطالبت وزارة الهجرة عبر منشور رسمي خلال صفحتها على فيس بوك، المصريين الذين سجلوا في مبادرة «سيارات المصريين بالخارج» ممن صدر لهم موافقة استيرادية سرعة دفع مبلغ الوديعة قبل يوم 14 مايو الحالي.

تخفيض الضريبة الجمركية على سيارات المصريين بالخارج

وخفضت وزارة الهجرة الضريبة الجمركية على سيارات المصريين بالخارج بنسبة 70% أي أن ما يدفعه المواطن هو 30% فقط من القيمة الجمركية للسيارة بالإضافة إلى باقي الرسوم التي تسدد كوديعة وترجع إلى المستفيد من المبادرة بعد 5 سنوات.

مدة فترة استيراد السيارة 5 سنوات بدلا من سنة

وجرى مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وتعد هذه ميزة بالنسبة لمن يرغب في الشراء بالتقسيط فيصبح بإمكانه جلبها بعد مدة التقسيط، وأوضحت وزارة الهجرة في حالة لم يكن الشخص نفسه هو المالك الأول يمكن جلب السيارة قبل أن يمر عليها 3 سنوات.

خطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» خطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج، المعفاة من الجمارك بنسبة 70%، خلال الـ24 ساعة الباقية قبل غلق التسجيل.

- حمل تطبيق سيارات المصريين بالخارج من هواتف أندرويد من هنـــــا وهواتف ios» iphone» من هنــــا.

- افتح حسابا إلكترونيا على تطبيق سيارات المصريين بالخارج برقم تعريفي مميز.

- إدخال البيانات الشخصية وتشمل: «الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، دولة الإقامة، الرقم القومي، رقم مستند الإقامة في البلد الأجنبي ونوعه، وسيلة التواصل، بيانات الحساب البنكي بالخارج».

- حمل المستندات على تطبيق سيارات المصريين بالخارج، وهي: «صورة البطاقة، جواز سفر أو شهادة ميلاد، مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أو جواز سفر أجنبي سار، كشف حساب بنكي أو الشهادة البنكية مثبتًا بهما تاريخ فتح الحساب، قيد زواج أو شهادة ميلاد إذا كان الطالب أحد أفراد الأسرة».

- تسجيل بيانات السيارة الأساسية والتي تشمل نوع السيارة، وتاريخ أول ترخيص، وبلد المنشأ، وسنة الصنع، والسعة اللترية.

- يحدد التطبيق تلقائيًا المبلغ النقدي المستحق عن السيارة.

- الرد على هذا الاستعلام خلال 3 أيام عمل من تاريخ استيفاء الطالب للبيانات والمستندات اللازم توفيرها.