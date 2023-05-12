خطوات التسجيل في تدريب التأهيل الوظيفي لحديثي التخرج والمهارات الرقمية

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن تنفيذ المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، برامج تدريبية في عدة مجالات متنوعة لتدريب الشباب وتمكينهم، وتوفير فرص عمل في الأسواق المحلية والخارجية، ضمن خطة الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

دورات وزارة الهجرة المؤهلة للعمل بالخارج

وتشمل الدورات التدريبية التي ينفذها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، 3 دورات تدريبية تتنوع بين تدريب التأهيل الوظيفي لحديثي التخرج، وتدريب المهارات الأساسية الرقمية، دورة تدريبية بمجال المبيعات، وفيما يلي تستعرض «الوطن»، تفاصيل التديبات المقدمة من وزارة الهجرة، للتأهيل لسوق العمل بالخارج.

تدريب التأهيل الوظيفي لحديثي التخرج

يهدف التدريب إلى التأهيل الوظيفي لحديثي التخرج، لتأهيلهم لسوق العمل استعدادا للتقدم للوظائف، وتشمل الآتي:

- التعرف على القنوات المختلفة وطرق البحث عن وظائف.

- التعرف على منصة Linkedin وكيفية استغلالها وإنشاء حساب عليه.

- كتابة السيرة الذاتية CV.

- الاستعداد لمقابلة العمل Job interview

وتعقد الدورة أون لاين خلال الفترة من يوم 13 حتى 16 مايو الجاري، والتسجيل في الدورة التدريبية يكون من هنـــــا، ويكون التسجيل متاح في أي وقت من الأحد للخميس من 9:30 صباحًا لـ3:30 عصرًا، مع العلم أنه يغلق باب التسجيل مع اكتمال العدد.

تدريب المهارات الأساسية الرقمية

تنفذ وزارة الهجرة التدريب على المهارات الأساسية الرقمية، بمحافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة معاً للتنمية والبيئة، خلال الفترة من 14 مايو حتى 18 مايو الجاري، ويكون التسجيل فيها من هنــا، مع العلم أنه يغلق باب التسجيل مع اكتمال العدد، وتشمل الآتي:

- Microsoft Word مايكروسوفت وورد.

- Microsoft Excel مايكروسوفت إكسل.

- Microsoft Powerpoint مايكروسوفت باوربوينت.

- الإنترنت والإيميل

دورة تدريبية بمجال المبيعات

تنفذ وزارة الهجرة دورة تدريبية بمجال المبيعات Sales بمحافظة الدقهلية، خلال الفترة من يوم 14 مايو حتى 20 مايو الجاري، ويتضمن ما يلي:

- سمات مسؤولي المبيعات.

- رحلة البيع.

- ماذا تحتاج حتى تبيع.

- كيفية عرض المنتج أو الخدمة.

- كيفية التعامل مع رفض البيع.

- أساسيات مجال البيع.

- تنبؤات المبيعات.

للتسجيل في الدورة التدريبية من هنـــــــــــا.