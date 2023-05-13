اعترافات المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة بأسوان: «بنستغل زحمة القطر»

أدلى المتهمان في قضية سرقة الهواتف المحمولة في محطة السكة الحديد في أسوان باعترافاتهم أمام الجهات المختصة في جلسة تحقيق استغرقت 3 ساعات، إذ قال المتهم الأول: «نستغل الزحمة في القطار لسرقة الناس، وننتظر حتى يتحرك القطار ونخطف الموبايلات منهم ونهرب»، بينما قال الثاني: «بنجمع التليفونات اللي بنيشلها ونروح نبيعها بره بنص التمن».

حبس المتهمين 4 أيام

كشفت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهم عددًا من الأقراص المخدرة، وعدد 6 هواتف محمول، وفي ختام الجلسة قررت النيابة العامة حبسهم لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

عقوبة المتهمين أمام القانون

وحول العقوبة المتوقعة علي المتهمين يقول المحامي أحمد علي أن المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة في أسوان سوف يواجهون المادة 318 من قانون العقوبات التي تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف الخبير القانوني يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.