أسعار الحديد اليوم الجمعة.. «عز» يسجل 32 ألف جنيه للطن

شهدت أسعار الحديد اليوم استقرار في أسعار بعض الأنواع وانخفاضا في أخرى، وتراوحت أسعار المصانع بالنسبة للوكلاء والموزعين ما بين 32050 و39500 جنيه، بحسب الاتحاد العربي للحديد والصلب، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، حيث تُضاف تكلفة النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

أسعار الحديد اليوم في المصانع المصرية

وسجلت أسعار الحديد اليوم استقراراً، حيث سجل سعر طن حديد السويس للصلب اليوم 32050 جنيهاً، كما سجل سعر حديد العشري 39500 جنيه للطن شامل ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر طن حديد الجارحي 38760 جنيها.

سعر حديد عز اليوم

وسجل سعر حديد عز اليوم 32135 جنيهاً للطن، شاملًا ضريبة القيمة المضافة، فيما سجل سعر حديد بشاي اليوم 38500 جنيهاً للطن.

سعر حديد المصريين

وسجل سعر حديد المصريين اليوم 32050 جنيها للطن، شاملا ضريبة القيمة المضافة، كما سجل سعر طن حديد الجيوشي 39200 جنيه، بينما سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم 38500 جنيه.

سعر حديد مصر ستيل

أما حديد مصر ستيل، سجل 39500 ألف جنيه للطن، وحديد الكومي 39500 جنيه للطن، وحديد العلا 39200 جنيه للطن.