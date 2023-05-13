مواعيد تمركز سيارات المياه المتنقلة بالإسكندرية خلال 10 أيام

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية مواعيد وأماكن تواجد وتمركز سيارات خدمة العملاء؛ المتنقلة بالمناطق والأحياء الواقعة بنطاق عملها بدء من اليوم السبت الموافق 13 من شهر مايو الجاري 2023 وحتى يوم 20 من نفس الشهر، ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

أماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمناطق

- أماكن ومواعيد تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «شرق»: رفع محمد نجيب أمام بنك مصر - سيدي بشر، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً.

- أماكن ومواعيد تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «وسط»: بشاير الخير 3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً.

- أماكن ومواعيد تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «غرب»: مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 ونصف العصر.

- أماكن ومواعيد تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «أمام فرع شركة المياه بالبيطاش»، من الساعة 4 عصرًا حتى الساعة 9 مساءً.

- أماكن ومواعيد تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة «يوم الجمعة»، من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 8 مساءً، بنفس أماكن تمركز السيارات.

طرق التواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وحددت الشركة عبر المنشور أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمناطق والأحياء الواقعة بنطاق عملها كالتالي:

- للتواصل سيارة شرق 01275918005

- للتواصل سيارة وسط 01275918001

- للتواصل سيارة غرب 01275918003

خدمات تقدمها سيارات خدمة العملاء

وأعلنت الشركة الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين بالمناطق والأحياء الواقعة بنطاق عملها كالتالي:

- تعاقد على إدخال العدادات

- استقبال شكاوى

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

- الاستعلام عن الفواتير

- سداد الفواتير

إضافة إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة، للتأكد من جودة المياه وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها.