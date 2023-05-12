مطار مرسي علم يستقبل 119 رحلة طيران قادمة من 11دول أوروبية الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسي علم الدولي 119 طيران تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات أوروبا الأسبوع المقبل وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مطار مرسي علم يستقبل 119 رحلة طيران.

كشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 119‪ رحلة طران الأسبوع المقبل قادمة من مطارات 11 دول أوروبية تقل آلاف السياح الأجانب وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة..

فنادق مرسي علم تستقبل آلاف السياح

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسي علم لاستقبال حوالي 24 ألف سائح من 11 دولة أوروبية هي التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج وفرنسا وسلوفاكيا من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع المقبل.

مرسى علم وجهة سياحية

وأوضح الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق تحرص دائما على راحة السائح وتقديم خدمة سياحية مرتفعة وتنظيم مهرجانات على الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحى لجذب السائحين الأجانب مؤكدا أن شواطئ مرسى علم أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى عدد كبير من السياح الأجانب من مختلف دول العالم.