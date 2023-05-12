«القاهرة الإخبارية»: الدفاعات الروسية تتصدى لهجمات كييف المتصاعدة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم الجمعة، بأن قواتها صدت محاولات هجوم أوكرانية مُتصاعدة على مواقعها في شرق أوكرانيا، فضلا عن أن قواتها تراجعت في منطقة واحدة لأسباب مرتبطة بالتخطيط الحربي.

أوكرانيا نشرت أكثر من ألف جندي

وذكرت الوزارة في بيان، أن أوكرانيا نشرت أكثر من ألف جندي وما يصل إلى 40 دبابة في 26 محاولة هجوم على جبهة قتال تمتد لأكثر من 95 كيلومترًا، وأضافت أن الهجمات وقعت باتجاه بلدة سوليدار التي تخضع لسيطرة القوات الروسية.

وقالت الوزارة: «تصدينا لجميع هجمات وحدات الجيش الأوكراني، ولم نسمح بأي اختراق للصفوف الدفاعية للقوات الروسية، فيما أشار نفس البيان إلى أن القوات الروسية تراجعت قليلًا في منطقة من مناطق الجبهة، وسيطرت على ما وصفته بأنه مواقع أكثر ملاءمة بالقرب من خزان برخيفكا شمال غربي باخموت».