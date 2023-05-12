السيطرة على حريق بمنطقة زراعية بمدخل قرية أبو عطوة بالإسماعيلية 

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية على حريق شب اليوم الجمعة، في منطقة زراعية تابعة لقرية أبو عطوة التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية، دون وجود إصابات بشرية في الحريق أو وفيات.

حريق في أرض زراعية

تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة إخطار من الحماية المدنية يفيد اندلاع حريق في أرض زراعية بها كمية كبيرة من القَش امتدت بسرعة كبيرة لتلتهم كمية من البوص والبردي المنتشر فى المصرف المجاور للحريق.

ودفعت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية، بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق نجحت في السيطرة عليه قبل امتداده إلى المناطق السكنية المجاورة لمكان الحريق في مدخل شارع أبو شحاتة.

الأهالي: أبلغنا القرية عن البوص والبردي

وقال محمد عطا احد الأهالي في منطقة الحريق أن المصرف ملئ بالبردي والبوص منذ عشرات السنين، وكان يتم تطهيره بشكل مستمر إلى أن توقفت عملية التطهير وهو ما أدى لانتشار البوص بشكل كثيف وتم إبلاغ القرية وتقديم بعض الشكاوى.

وتابع في تصريحات لـ«الوطن» أن المصرف يخدم منطقة كبيرة تمتد من قرية نفيشة ويتخطى لما بعد طريق أبو عطوة، مشيرًا إلى أنه حاليا يتم تطهيره بالجهود الذاتية، وقال إن الحريق سيتسبب في كارثة حالة امتداده إلى أي من المنازل المجاورة إلى المصرف خاصة مع انتشار عدد من المنازل تحتوي على الأخشاب وقش الأرز.