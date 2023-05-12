إخماد حريقين في مطعم ومحل بقالة بمركزي ملوي والمنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، حريقين الأول اندلع داخل مطعم مشويات بحي أبو هلال بمدينة المنيا، بسبب عقب سيجاره مشتعل، والثاني داخل محل بقالة في مدينة ملوي بسبب حدوث ماس كهربائي، دون وقوع إصابات بشرية، فيما خلف الحريقين تلفيات مادية محدودة بالمطعم ومحل البقالة.

اندلاع حريق داخل محل بقالة بملوي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل محل بقالة بشارع عباس العقاد في مدينة ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمحلات التجارية المجاورة، دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر المادية علي تلف واحتراق بعض محتويات محل البقالة، وقد رجحت التحريات الأولية للبحث الجنائي نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم إخطار العمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

إخماد حريق بمطعم بسبب سيجاره

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بنشوب حريق بمطعم مشويات بشارع الحرية بحي أبو هلال في جنوب مدينة المنيا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده والسيطرة عليه، قبل امتداده، دون إصابات بشرية، فيما نجم عن الحريق احتراق لافتة المطعم، وبإجراء التحريات الأولية تبين نشوب الحريق بسبب عقب سيجارة مشتعل، وتم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار النيابة العامة للتصرف والتحقيق.

وفي وقت سابق، نشب ظهر اليوم الجمعة حريق داخل منزل مهجور بقرية صفط الشرقية في غرب مركز المنيا، وأمتد إلى 5 منازل مجاورة، مما أسفر عن نفوق 5 رؤوس ماشية، وإتلاف ماكينة ري و3 تروسيكلات، دون إصابات بشرية.