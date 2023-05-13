اتحاد الشباب الليبرالي السوداني للقاهرة الإخبارية: الأزمة تحتاج جهودا كبيرة

أعرب محمد خليل المتحدث باسم اتحاد الشباب الليبرالي السوداني عن أمله بأن يكون اتفاق جدة بداية للوصول لاتفاق سياسي عن الأزمة الحالية في البلاد، مشيرًا إلى أن الأزمة تحتاج لجهود كبيرة لضمان نجاحها.

يجب على القوى المدنية التحرك في جميع الولايات لتساعد في وصول المساعدات الإنسانية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد بشتو في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أنه يجب على القوى المدنية أن تتحرك في جميع الولايات لتساعد في وصول المساعدات الإنسانية المتضررة في السودان.

وشدد على أهمية دور المجتمع المدني والقوى السياسية للخروج من الأزمة الحالية في السودان حتى لو استغرق الأمر تفاوض طويل، مؤكدًا أن إعلان جدة يحتاج جهود سودانية كبيرة لينجح.

وأكد المتحدث باسم اتحاد الشباب الليبرالي السوداني قدرة المجتمع المدني على إيصال المساعدات للمستحقين في كل مناطق السودان مشيرًا أن تحرك القوى المدنية يهيئ المشهد لمراحل قادمة من التفاوض للوصول لحل لأزمة السودان.