12 غارة أوكرانية على مواقع ارتكاز للقوات الروسية خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الجوية شنت 12 غارة على مواقع ارتكاز للقوات الروسية، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

إسقاط 22 طائرة روسية بدون طيار

وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية - في بيان لها - أن القوات الأوكرانية نفذت خمس ضربات صاروخية على أنظمة الدفاع الجوي الروسية، إضافة إلى إسقاط 22 طائرة روسية بدون طيار، فيما استهدفت القوات الصاروخية والمدفعية 3 مناطق ارتكاز للقوات الروسية ومستودع ذخيرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية.

عمليات عسكرية على محاور باخموت وأفديفكا ومارينكا وليمان

وأوضحت أن الجيش الروسي يركز جهوده الرئيسية على العمليات العسكرية على محاور باخموت وأفديفكا ومارينكا وليمان.. مشيرة إلى أن باخموت ومارينكا تعتبران بؤرة الأعمال العسكرية.

ولفتت الهيئة إلى أن الجيش الروسي نفذ 7 ضربات صاروخية و49 غارة جوية وأطلق 81 قذيفة مستخدما أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق، خلال الساعات الـ24 الماضية.