دعم منظومة النظافة بالقليوبية في مدينتي طوخ والخصوص

تفقدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، توريد 2 لودر سعة 2 متر مكعب لصالح مدينتي الخصوص وطوخ بتكلفة 10 ملايين جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 لدعم منظومة النظافة والمساهمة في رفع كفاءة عمليات الجمع ونقل المُخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني

شددَّ محافظ القليوبية على أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لجميع المُعدات مع توفير سائقين مُدربين لضمان تشغيل هذه المعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالُك.

النهوض بمنظومة النظافة بالقليوبية

وأكدَّ محافظ القليوبية أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بمنظومة النظافة من خلال توفير المُعدات الحديثة التي تسهُم في القضاء على مُشكلة تجمعات القمامة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع

أشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري لكل مدينة وعودة الانضباط لشوارع القليوبية ومحاربة ظاهرة تراكمات القمامة بالطريق العام، للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد و منال معوض مدير عام الشئون المالية والإدارية .