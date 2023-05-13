معلومات عن جوازات سفر ذهبية ألغتها قبرص ومالطا للروس: الجنسية مقابل الاستثمار

في أعقاب تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من عام، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، أن قبرص ومالطا، الدولتان العضوان في التكتل، ألغتا العشرات مما يطلق عليها «جوازات السفر الذهبية» التي أصدرتاها للمواطنين الروس.

من جهتها، قالت المفوضية الأوروبية، إن قبرص ألغت جنسية 43 شخصا ممن يحملون الجنسية الروسية، وذلك ردا على طلب من عضو البرلمان الألماني موريتز كورنر، فيما وردت أنباء عن فقد روسيين اثنين لجنسيتهما المالطية، إذ يخضع أحدهما لعقوبات الاتحاد الأوروبي، والآخر معاقب من الولايات المتحدة الأمريكية.

معلومات عن جوازات السفر الذهبية

وتستعرض السطور التالية أبرز المعلومات عن جوازات السفر الذهبية، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الفرنسية، كالتالي:

- هي ممارسة مثيرة للجدل تتمثل في بيع الجنسية لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، وفي الغالب يكون ذلك مقابل استثمارات.

- يمكن لأي دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تقرر منح الجنسية وتصاريح الإقامة.

- تعتقد المفوضية الأوروبية أن هذا يمثل تهديدا لأمن منطقة «شنغن» لحرية التنقل من دون تأشيرات في أوروبا، خاصة فيما يتعلق بالأمن وغسل الأموال والتهرب الضريبي والفساد.

- منذ بداية الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، تدعو المفوضية الأوروبية إلى إلغاء جوازات السفر الذهبية بشكل متكرر.

- في عام 2022، صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة لصالح إنهاء منح دول الاتحاد الأوروبي الجنسيات والتأشيرات الأوروبية لمستثمرين أجانب أثرياء، في خطوة تستهدف بشكل ضمني أفراد النخبة الثرية في روسيا.

- يطالب البرلمان الأوروبي بفرض حظر شامل على منح ما يُعرف على نطاق واسع بـ«شراء الجنسية الأوروبية»، أو جوازات السفر الذهبية بحلول عام 2025، مع تشديد آليات الفحص والتدقيق لتدخل حيز التنفيذ على الفور.

- يصعب تقدير عدد الأشخاص في العالم الذين يشترون الجنسية، خاصة أنه غالبا ما يتم دمج هؤلاء مع الأشخاص الذين يستثمرون في مشاريع للهجرة، لكن التقديرات تشير إلى أن هذا العدد يناهز عشرات الآلاف سنويا.

- مالطا وقبرص وبلغاريا تعد أكثر دول الاتحاد الأوروبي التي تدير برامج خاصة بمنح جوازات السفر الذهبية.

- وفقا للتقديرات، فقد حصلت دول الاتحاد الأوروبي على أكثر من 20 مليار يورو في شكل استثمارات، من خلال هذه الممارسة على مدار ثماني سنوات حتى عام 2019.

- لم تعد قبرص وبلغاريا تصدران أي جوازات سفر ذهبية على الإطلاق، فيما لم تعد مالطا تمنحها للروس أو مواطني بيلاروسيا.