المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، حكما بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، للاتجار بالمخدرات في مركز أخميم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبوالقاسم، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

أحداث الواقعة تعود للعام الماضي

تعود أحداث الواقعة لشهر مارس من العام الماضي 2022، عندما وجهت النيابة العامة بمحافظة سوهاج للمتهم الأول «هـ ا،ع» تهمة إحراز مخدري الهيروين والميثامفيتامين بقصد الاتجار بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وللمتهم الثاني «ح،ع» تهمة الاتجار بمخدري الأفيون والميثامفيتامين بقصد الاتجار، وجوهر مخدر الأفيون والميثامفيتامين والحشيش بقصد التعاطي، وتم تحرير المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه لكل متهم.