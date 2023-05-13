«خطة النواب»: 4.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتعيين 70 ألف معلم وطبيب وصيدلي

كشف ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب اعتماد مخصصات تعيين 70 ألف معلم وطبيب وصيدلي بالموازنة العامة الجديدة للدولة بتكلفة 4.2 مليار جنيه خلال مسابقة تجريها الجهات المسئولة خلال العام المالي

تعين 20 ألف الف معلم لسد عجز المعلمين

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، لـ«الوطن»، ان وزير المالية اعلن امام لجنة الخطة والموازنة ان ا المخصصات موجوده باحتياطي الموازنة لحين اجراء المسابقات التي تتضمن تعين 30 الف معلم و30 الف صيدلي وطبيب و10 الاف وظائف اخرى تبدأ بعد بداية السنة المالية الجديدة 2023/2024 يوليو المقبل حيث سبق ان تم تعين نفس العدد في الموازنة العامة العام المالي الحالي وتمت المسابقات ويجري تدريب المعلمين الذين فازوا في المسابقة

واشار "عمر " الى ان الوزير اعلن ايضا عن تنفيذ الترقيات الدرجات المستحقة للترقية مع يوليو المقبل ايضا بناء على اتفاق بين المالية وجهاز التنظيم والإدارة مع توفير المخصصات والزيادات لأصحاب الدرجات ببابا الاجور

وقال ياسر عمر ان التعينات الجديدة تأتي استجابة من الحكومة لمطالب النواب لسد العجز في اعداد المعلمين والاطباء والصيادلة بشكل خاص حيث طالب النواب بسد العجز وهو ما استجابة له الحكومة التي نجحت في توفير المخصصات رغم الظروف الاقتصادية التي تم بها اعداد الموازنة

استضافة وزراء الصحة والتعليم والتضامن والتموين الاسبوع المقبل

واضاف ياسر عمر ان لجنة الخطة والموازنة تبدا مناقشة موازنات الاستحقاق الدستوري والوزارات المعنية بالحماية الاجتماعية بداية من 22 مايو المقبل حتى بداية يونيه حيث تستضيف اللجنة وزراء التربية والتعليم ، والتعليم العالي والصحة ، والتضامن الاجتماعي والتموين خلال تلك الفترة لمناقشة موازنات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بالتضامن الاجتماعي وابرز برامج الحماية وكذلك وزارة التموين حيث يتم عقد 3 اجتماعات يوميا مشيرا الى ان اللجنة وكافة اللجان تنتهي منتصف يونيه المقبل من كافة الموازنات لتقديم تقرير نهائي بقانون ربط الموازنة لمناقشته بالجلسة العامة لإقرار الموازنة الجديدة قبل بداية يوليو المقبل