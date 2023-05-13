إبحار 105 مراكب صيد بالبرلس وهدوء في حالة الأمواج اليوم

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، أن عدد 105 مراكب صيد كبيرة، قد أقلعت اليوم السبت، وذلك ضمن رحلات صيد، داخل المسطح المائي لمياه البحر الأبيض المتوسط، بسواحل البرلس، في كفر الشيخ، مشيراً إلى أن حركة الأمواج اليوم السبت هادئة وفي معدلاتها الطبيعية، وهو الأمر الذي سوف يساعد على إبحار عدد آخر من مراكب الصيد خلال الساعات المقبلة من اليوم.

إبحار الصيادين بحثا عن الرزق

وأوضح «شرابي» لـ«للوطن»، أن من بين تلك المراكب، عدد 32 مركب صيد من نوع مراكب «الجر»، التي تبحر لمدة 9 أيام ثم تعاود لشواطئ البرلس، لافتاً إلى أن مياه البحر الأبيض المتوسط، في فصل الصيف، تكون زاخرة بالكثير من أنواع الأسماك البحرية الطازجة، التي تعود بالرزق والخير علي نحو ما يقارب 55 ألف صياد.

الملاحة وحركة الطقس في كفر الشيخ اليوم السبت

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، قد أعلنت عن سرعة الرياح اليوم السبت في محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت نحو 19كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 0%، وكذلك الرطوبة بلغت 30%، بينما سجلت درجة الحرارة العظمي 28 درجة مئوية، والصغرى، 14 درجة مئوية، وأن حالة الأمواج بمياه البحر الأبيض المتوسط، في معدلاتها الطبيعية، بما يساعد في إبحار العديد من مراكب الصيد دون أي مخاطر.