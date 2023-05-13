إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

أصيبت 3 أشخاص من أسرة واحدة جراء انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدائري بمدينة الخارجة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة شقيقان وطفلة

وتلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد إخطارا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي بها شقيقان وطفلة من نفس الأسرة بجوار مصنع مخلفات الجريد على الطريق الدائري بالخارجة، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

ودفع مرفق إسعاف الخارجة بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما قالت المصادر الطبية في المستشفى لـ«الوطن» أن الحالات شبه مستقرة، وجار إجراء الطوارئ اللازمة لهم.

أسماء المصابين

وأضافت المصادر أن المصابين هم أمل كليب محمد، 40 عامًا، ابنتها حبيبة كمال حسن، 13 عامًا، وحسين كليب محمد، 29 عامًا، وجميعهم مقيمون بمحافظة الوادي الجديد مدينة الخارجة.

وجرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث، وتم إخطار جهات التحقيق المختصة، وجاري رفع آثار الحادث بمعرفة إدارة المرور والوحدة المحلية.