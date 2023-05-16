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الفنان طارق سالم: تأدية التحية للزعيم في مسلسل «العراف» أهم مشهد في حياتي

كتب:

حسن صالح
12:47 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
مشهد من مسلسل العراف للزعيم عادل إمام

مشهد من مسلسل العراف للزعيم عادل إمام

«شاركت في العراف أمام الزعيم.. وأهم مشهد أدائي التحية له».. بهذه العبارة كشف الفنان طارق سالم، ابن مدينة بنها، تفاصيل مشاركته في مسلسل العراف، بطولة الفنان عادل إمام، موضحا أنه أضاف له الكثير في مسيرته الفنية.

وأضاف أن مشاركته مع الزعيم كانت نقطة فاصلة في تاريخه، ومن أروع الأعمال التي شارك فيها، قائلا: «بالفعل كنت أؤدي التحية تقديرا لتاريخه الذي أثر في الفكر الإنساني»، مؤكدا أن عادل إمام كاريزما وتاريخ فني كبير وعظيم. 

العراف نقطة انطلاقة أمام الزعيم عادل إمام 

أوضح أنه ابتعد عن الفن منذ فترة وعمل في بيع الخضراوات في سوق مدينة بنها، متمنيا أن تتيح له فرصة تعيده إلى الفن مرة أخرى، بعد أن شارك في عدد من المسلسلات منها العراف مع الفنان عادل إمام والفنانة يسرا بمسلسل الخديوي ومع الفنان عمرو يوسف في مسلسل طايع. 

أوضح أنه شارك في أكثر من 45 عملا مسرحيا، وأخرج 7 مسرحيات وشارك في عدد من الإعلانات بالتليفزيون المصري، متمنيا أن تتجه أنظار المخرجين والمنتجين له وإعادة اكتشافه بعد أن ترك الفن «أتمنى أن أحصل على فرصة أخرى أثبت فيها نفسي». 

يذكر أن الفنان عادل إمام، يحتفل غدا الأربعاء 17 مايو بعيد ميلاده الـ83، أحد أيقونات الوطن العربي لتاريخة الفني الطويل.  

 

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بقلم حسن صالح