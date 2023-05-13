8 معلومات عن الراحل عبدالكريم عبدالقادر.. 50 ألبوما في مسيرة «الصوت الجريح»

رحل عن دنيانا خلال الساعات الماضية أحد رموز الأغنية الكويتية والخليجية، وهو الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهو 82 عاما، قدم فيها مئات الأغنيات الهامة.

ترصد «الوطن»، في هذا التقرير عددا من المعلومات عن الراحل..

- ولد الفنان عبد الكريم عبد القادر في مدينة الزبير في الثالث عشر من شهر يونيو عام 1941.

- لقب بالصوت الجريح بعد أن ذاعت أغنيته «أجر الصوت».

- عمل موظفا في وزارة الداخلية بدولة الكويت ثم نقل إلى وزارة الإعلام.

- قدم خلال مسيرته أكثر من 50 ألبوما غنائيا.

- يعد أشهر من قدم الأغنيات الوطنية الكويتية.

حائز على الجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة الرابع للأغنية

- حاز من مصر على الجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة الرابع للأغنية، وحصلت أغنية شخبارك على الجائزة الفضية كأفضل أغنية مصورة، وهي من تأليف الشاعر الغنائي عبد اللطيف البناي.

- لديه 5 أولاد من بينهم خالد الذي بفضله لقب بـبو خالد.

- رحل عن عالمنا أمس في مستشفى جابر الأحمد.