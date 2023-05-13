زراعة 380 ألف فدان قمح بالشرقية.. وإنتاجية متوقعة تصل إلى 10 ملايين أردب

تحظى محافظة الشرقية بزراعة مساحة كبيرة من القمح بنحو 380 ألف فدان، وبحسب تصريحات مدير عام زراعة الشرقية، فإن المحافظة في صفوف المراكز الأولى الموردة للقمح لمخازن الدولة، ومن المتوقع أن تصل إنتاجية المحصول إلى 10 ملايين أردب، من إجمالي الأفدنة المزروعة في نهاية موسم الحصاد، بعد أن جرى توريد 670 ألف طن إلى مواقع التخزين بالعام الماضي.

وتواصل محافظة الشرقية، تحت إشراف الجهات المعنية المختصة، حصاد القمح وتوريده إلى الصوامع ومواقع التخزين، فضلًا عن متابعة حصاد بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل بنجر السكر.

وبلغت الكميات الموردة اليوم السبت، إلى أكثر من 13 ألف طن من الأقماح ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الخاصة بنقاوة القمح، ليصل الإجمالي المورد لأكثر من 395557 طنًا لمواقع التخزين.

وقال المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة، إن المزارعون يواصلون حصاد ودراس القمح بالحقول، كما تستقبل الصوامع ومواقع التخزين البالغ عددها نحو 58 موقعًا تخزينيًا القمح من المزارعين، بسعة تخزينية تصل إلى 350 ألف طن.

حصاد أكثر من 265 ألف فدان قمح

وأضاف أنه جرى حصاد 265008 أفدنة قمح من إجمالي 380061 فدانًا، لافتًا إلى تشديد الرقابة على المطاحن والأسواق العامة من قبل مديرية التموين، لضبط المخالفين الذين يستخدمون الدقيق المحلي في إنتاج الدقيق الفاخر، والضرب بيد من حديد على هؤلاء الذين يزعزعون الأمن الغذائي ومعاقبتهم بالقانون.

يذكر أنّ الشرقية تحظى بزراعة القمح من أنواع مصر 3، وجيزة 171، ونوع تقاوي سخا 95 وصنف سدس 14، وهي التي تلائم بيئة المحافظة والمناخ، وبالتالي تكون الإنتاجية ورعاية الحقول الزراعية على أفضل مستوى، وتتراوح بين 18 أردبًا و24 أردبًا بسبب اتباع الزراعة على المصاطب التي بدورها توفر المياه والتقاوي.