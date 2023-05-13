إصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالمنصورة

أصيب شخصان في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بكدمات وكسور بأماكن متفرقة في الجسد، في حادث تصادم موتوسيكل بآخر كانا يستقلانه على الطريق الدائري السريع بمدينة المنصورة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الدولي بالمنصورة للعلاج، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

حادث تصادم على الطريق الدائري

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بوجود بلاغ عن وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل بموتوسيكل آخر على الطريق الدائري السريع بمدينة المنصورة، أسفر عن الحادث عن وقوع إصابات.

وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحريات تبين اصطدام موتوسيكل بموتوسيكل آخر بسبب السرعة الزائدة والسير عكس الاتجاه أدى إلى إصابة كل من: «إسلام.ع.ع »، 19 عاما، مقيم بالمنصورة، مصاب باشتباه كسر بالكاحل الأيمن، و«يوسف.ع.م»، 21 عاما، مقيم بالمنصورة، مصاب باشتباه بكسر في الساق الأيمن.

إحالة إلى النيابة العامة

وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.