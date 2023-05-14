«الشعب الجمهوري»: نسعى لإعداد جبهة داخلية صلبة لمساندة الدولة في مواجهة التحديات

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار الوطني سيناقش غدًا الملف السياسي الذي يعتبر أكبر الملفات الشائكة في الحوار، بسبب الاختلاف والتباين بين القوى السياسية في هذا الملف، مشيرًا إلى أن حزب الشعب الجمهوري يريد إعداد جبهة داخلية صلبة متماسكة، لأن التحديات التي تواجه الدولة المصرية كبيرة ولن تنتهي.

عمر: الدولة لن تستطيع مجابهة التحديات الخارجية دون وجود جبهة صلبة

وتابع «عمر»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن الدولة لن تستطيع مجابهة التحديات الخارجية، دون وجود جبهة صلبة داخلية تساند الدولة، في ظل وجود إقليم مشتعل في كل الاتجاهات، مشيرًا إلى أن الاستقرار في هذا الإقليم أصبح نوعًا من الرفاهية.

وأشار إلى ضرورة العمل على توسيع المساحات المشتركة بين القوى السياسية، فالسياسي الذكي هو من يبني على المساحات المشتركة، والسياسي محدود الذكاء هو من يبني على الاختلافات.

ولفت إلى أن الهدف من مناقشة الملف السياسي هو الارتقاء بالحياة السياسية، مشيرًا إلى أن ملف النظم الانتخابية محل خلاف كبير بين الأحزاب في هذا الملف، رغم أن الحزب الذي لديه شعبية كبيرة في الشارع لن يفرق معه نظام انتخابي بعينه.

وأشار إلى أن النظام الانتخابي الأفضل في مصر هو المزج ما بين النظام الفردي والقوائم، لأن الاعتماد على نظام القوائم فقط قد يؤدي إلى أكثر من 60 حزبًا في البرلمان، وهذا قد يؤدي إلى اعداد نظام انتخابي معطل للبرلمان.