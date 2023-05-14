طلاب الثالث الإعدادي بالدقهلية يؤدون امتحاني الجبر والتربية الدينية اليوم

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، صباح اليوم، التوافد على اللجان، لتأدية ثاني الامتحانات في مادتي الجبر والإحصاء والتربية الدينية، وذلك لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة.

انتظام العملية الامتحانية

وأكد ناصر شعبان، وكيل وزراة التربية والتعليم بالدقهلية، لـ«الوطن»، أنه يتفقد سير العملية الامتحانية من تمام الساعة الثامنة صباحا للاطمئنان على اللجان داخل المدارس، والتأكد من توفير كل الأجواء المناسبة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وإزالة كل المعوقات حتى يسود الهدوء وإبعاد مصادر الضوضاء والإزعاج عن محيط اللجان.

تعويض الطلاب بوقت إضافي

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على توزيع ورقة الأسئلة وتسليمها للطلاب داخل اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحا، منعا للتسريب وتجنبا لحدوث أي مشكلة، وفي حال تأخر تسليم الأوراق للطلاب يتم تعويضهم بإضافة الوقت المتأخر لهم.

وبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية 125 ألفا و509 طلاب وطالبات على مستوى لجان محافظة الدقهلية، التي بلغ عددها 583 لجنة على مستوى المحافظة، ودفعت مديرية أمن الدقهلية عدد من سيارات الشرطة تجوب محيط اللجان تجنبا لأي طارئ.