لماذا لا تنتهي صلاحية طلبات الصداقة تلقائيا من «فيس بوك»؟.. خبير يجيب

خلل في فيسبوك ضرب العديد من الحسابات خلال الأيام الماضية، حينما استيقظ المستخدمون فوجدوا طلبات صداقة لهم لم يرسلونها عند بعض، وانهالت عليهم من الغير طلبات أخرى، وإلى أن اكتشفوا الخلل في التطبيق كان حدث ما حدث، ولكن هذا الخلل كشف عن طلبات صداقة مرسلة ومستقبلة لدى بعض المستخدمين، تخطى عمرها الـ10 أعوام، لم تقبل حتى الآن.

وتساءل بعض المستخدمون: «لماذا لا تنتهي صلاحية طلبات الصداقة من فيسبوك؟»، لكي يعفي من أرسل طلب صداقة منذ سنوات ونساه من الحرج، وأن يسهل المهمة على من لا يريد قبول الصداقة ويستشعر الحرج في رفضه.

خبير تكنولوجيا معلومات: خلل فيسبوك كارثي

وتعليقا على هذا الشأن، قال المهندس محمد الحارثي استشاري تكنولوجيا معلومات، إن وضع صلاحية لطلبات الصداقة على فيسبوك، ليس أمرا صعبا على الشركة، خاصة في ظل نظام الإشعارات الذي يعتمد عليه فيسبوك بشكل أساسي.

وأضاف «الحارثي» لـ«الوطن»: فيسبوك قائم في الأساس على فكرة تكوين صداقات وتشعب العلاقات بين مستخدميه، لذا فهو لا يريد أن تنتهي صلاحية طلبات الصداقة من الأساس، فهو يعتقد أن هناك مستخدمين يقبلون الطلبات بعد فترة.

وأوضح استشاري تكنولوجيا المعلومات، أن الحل في قيام فيسبوك بعمل إشعار يخبر صاحب الحساب بأن لديه طلبات صداقة معلقة، وما إن كان يريد إنهاء صلاحيتها وإلغائها أم لا أو أن يعطيه موعد نهائي للنظر فيها بالقبول أو الرفض، وبعد هذا الموعد تنتهي صلاحيتها تلقائيا.

وأشار إلى أن فيسبوك يقوم بعمل تحديثات تحديثات للخصائص والخدمات والميزات والأعطال، كون فيسبوك منصة خدمية تقوم بالتحديث المستمر لها وفقا لطلبات مستخدميه، وهذه التحديثات تتسبب في خلل بخصائصه.

خلل طلبات الصداقة في فيسبوك

وأكد أن ما حدث فيما يخص طلبات الصداقة، ليس ميزة جديدة وإنما هي كارثة وخلل كبير في نظام التطبيق، مثلما حدث منذ فترة خلل واضح في عدد المعجبين بالصفحات سواء بالزيادة أو النقص المفاجىء.

وأرجع سبب ما حدث في الآونة السابقة بفيسبوك، بانشغال فيسبوك بالتحديثات وارتفاع تكلفة تصليح الأعطال، علاوة على مغادرة بعض الكوادر الفنية للشركة.

وتابع أن الخلل ليس في إرسال طلب صداقة لمن نزور حسابه فقط، وإنما هو خلل أشمل بإرسال طلبات صداقة لأي صديق مشترك بشكل عشوائي.