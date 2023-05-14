تداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و728 شاحنة و45 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 354 شاحنة و24 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 40500 طن بضائع، 374 شاحنة و21 سيارة.

تصدير 33500 طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ZAIN قادمة من العقبة فارغة لشحن فوسفات ومغادرة السفينة YARA - J على متنها 33500 طن فوسفات تصدير الي الهند والعبارة أمل.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2 وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و335 شاحنة.

واستقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول/ سفر) للسفن الثلاث وهي آيلة، سينا وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها.