تحرير 73 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبطت حملات الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة، 73481 مخالفة مرورية متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادينـ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 73481 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 14217 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و773 مخالفة السير دون تراخيص، و14 دراجة نارية مخالفة، و22 مخالفة موقف عشوائي، و21 مخالفة شروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.