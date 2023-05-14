«لو بتفكر تدخل سينما بكرة».. 15 فيلما في دور العرض تعرف عليها

تقدم صالات السينمات غدا الاثنين عددا من الأفلام المصرية والأجنبية والتي استحوذت على إعجاب الجمهور المصري وشهدت إقبالت كبيرت منذ العرض الأول لها.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نوضح في التقرير التالي أبرز الأفلام في السينمات المصرية، على هذا النحو:

- فيلم The Portable Door

تدور أحداث الفيلم حول تلقي بول كاربنتر وظيفة داخل شركة غامضة في لندن، وسرعان ما يكتشف وجود باب سحري متنقل، يساعده على الانتقال إلى أماكن بعيدة ومختلفة على الكوكب.

- فيلم The Pope's Exorcist

في إطار من الرعب والتشويق، يتناول العمل القصة الحقيقية للأب جابريال أمورث، والذي كرس وقته لطرد الأرواح الشريرة في الفاتيكان، وخاض العديد من القصص الغريبة والمرعبة.

- فيلم The Black Demon

تتحول عطلة عائلة (بول ستورجس) إلى الجحيم بعد ما يحاصروا من قبل قرش ضخم، ومع هجمات القرش المتلاحقة يبحث (بول) عن طريقة لحماية عائلته وإعادتهم إلى البر آمنين.

- فيلم Evil Dead Rise

بعد سنوات من القطيعة، يلتم شمل شقيقتين في ظروف مروعة، حينما تصعد شياطين تهدد حياتهما، ويجدا أنفسهما في معركة من أجل البقاء وفي مواجهة مع كابوس مرعب.

- فيلم Guardians of the Galaxy Vol. 3

في إطار من المغامرة والحركة، يعود حراس المجرة في مغامرة أخيرة ختامية، حيث يصبح عليهم تقديم العديد من التضحيات، تجاوز ماضيهم وحماية المجرة، وتتوالى بعدها الأحداث.

- فيلم Big George Foreman

في إطار من الدراما، يتناول العمل السيرة الذاتية للملاكم جورج فورمان، ورحلته الملحمية في البطولات والأولمبياد والمحافل الدولية، والتي استطاع خلالها تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة في مجاله.

- فيلم The Covenant

يتناول العمل قصة الرقيب جون، والذي يخوض مغامرته الأخيرة في أفغانستان مع جيش بلاده، وحينما يتعرض لإصابة بالغة تهدد حياته، يتلقى المساعدة من قبل مواطن أفغانستاني يُدعى أحمد يسعى لنقله إلى بر الأمان

- فيلم Air

في إطار من الدراما، يتبع العمل قصة سوني فاكارو، ورحلة سعه بقيادة شركة نايكي للأحذية في سعيها لعقد شراكة مع الرياضي العظيم مايكل جوردون.

- فيلم ابن الحاج أحمد

يتورط شاب يدعى (أحمد) يعمل بائعًا بمتجر بقالة والده في متاعب جمة، بعدما يجد نفسه في مواجهة إحدى العصابات الخطيرة، مما يحتم عليه التعاون مع الشابة (نبيلة) والتصدي للخطر معًا.

- فيلم رمسيس باريس

تبدأ قصة حب بين إيزابيل ابنة المحتل الفرنسي حاكم رشيد، وبين الشاب المصري سليم، وتهرب ليلة زفافها على شخص فرنسي لكن والدها يجدها ويرسلها لفرنسا، وهناك تلجأ لساحر مغربي كي يجلب لها سليم بأي وسيلة، فيعطيها الساحر شكمجية بها مخدرات ويطلب منها ارسالها لسليم حتى يستعملها ويحضر لفرنسا.

- فيلم يوم 13

يدور فيلم يوم 13 في إطار من الرعب، يعود عز الدين من الخارج بعد غياب سنوات طويلة، باحثا عن أهله، ومع إقامته في قصر عائلته، يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر.

- فيلم بعد الشر

يدور العمل حول سولي الذي يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش.

- فيلم هارلي

يعود هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

- فيلم ساعة إجابة

يحدث خلاف بين طفل ووالداه، ثم يتمنى الطفل بأن يحصل على أب وأم مختلفين، وعندما تتحقق أمنيته يجد نفسه ينتقل إلى بيت جديد مع عائلة جديدة فيعيش مغامرة جديدة.

- فيلم مغامرات كوكو

تدور الأحداث حول صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، يناقش قضية الرفق بالحيوان، حيث يمتلك دكتور فوزي (خالد الصاوي) المستشفى، ويدخل في عداء مع كوكو (بيومي فؤاد)، فيما تظهر (شيرين رضا) بشخصية عالمة وطبيبة بيطرية.