انطلاق ملتقى توظيفي للشباب بالزقازيق الخميس المقبل

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف لإتاحة الفرصة أمام الشباب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم وإمكانياتهم، وتدر عليهم دخلا ثابتا يُساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتوفير لهم حياة كريمة، وذلك تزامنا مع الاستعداد لتنظيم ملتقى توظيفي للشباب بالزقازيق الخميس المقبل.

توفير فرص عمل حقيقية

وأشاد محافظ الشرقية بالتعاون والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالشرقية في تنظيم الملتقيات التوظيفية التي تهدف إلى التصدي لظاهرة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب تساهم في تحقيق الاستقرار المعيشي والأسري وتوفير حياه أفضل للمواطنين.

تنظيم ملتقى توظيفي للشباب

وأشار المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إلى قيام وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالمديرية، والمدعومة من مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالشرقية، وعدد من الشركات والمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص، بتنظيم ملتقى توظيفي موسع لتشغيل أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة وذلك يوم الخميس المقبل 18 مايو، مقر الاتحاد بشارع مديرية الأمن أعلى الصالون الأخضر بالزقازيق، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الشرقية.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية و التعليم بالشرقية، أن الشركات والمنشآت الصناعية المشاركة بالملتقى ستمنح الشباب مرتبات متميزة مع تأمين اجتماعي وصحي وحوافز، بالإضافة إلى توفير سكن للشباب المغترب ووسيلة انتقال مجانية ومزايا متنوعة.