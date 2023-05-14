توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للبرودة صباحا لطيف ليلا

كشف خبراء الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة بداية من غد الاثنين 15 مايو وحتى الأربعاء 17 من ذات الشهر.

توقعات حالة الطقس

وأصدرت الأرصاد أن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة يسودها طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب والوجة البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ليلا أجواء مائلة للبرودة شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

واشارت الأرصاد لإستمرار نشاط للرياح على بعض المناطق منها القاهرة الكبرى، فضلا عن وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الاثنين 15 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.

درجات الحرارة الثلاثاء 16 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

درجات الحرارة الأربعاء 17 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.