محافظ الغربية: توفير 27 ألفا و955 فرصة عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة نجحت في توفير العديد من فرص العمل لآلاف الشباب والفتيات في مجال القطاع الخاص، وذلك في إطار حرص الدولة والقيادة السياسية على القضاء على البطالة، وتوفير حياة كريمة إلى المواطنين وأيضا زيادة عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

وأشار في بيان صحفي، أنه استقبل اليوم في مكتبه بديوان عام المحافظة، وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وحضور النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، والنائبة إحسان شوقي، والنائب أحمد البرلسي، وعلي عبد الستار السكرتير المساعد للمحافظة، وذلك قبيل جولتهم في عدد من المنشآت والمناطق الصناعية بالمحلة الكبرى.

توفير فرص عمل للشباب

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ ورئيس اللجنة عددا من الملفات الخاصة بالتوظيف والعمالة غير المنتظمة، وجهود الدولة والمحافظة في توفير فرص العمل من خلال الوظائف التي تقدمها وزارة القوى العاملة للشباب والمواطنين في القطاع الخاص، حيث تم توظيف 21666 مواطنا منهم 407 من ذوي الهمم خلال عام 2022، إلى جانب توظيف 6329 منهم 176 من ذوي الهمم خلال عام 2023 وحتى اليوم، كما تم مناقشة عدد من القضايا التي تخص العمال والموظفين في نطاق المحافظة.