«الشعب الجمهوري»: نتمسك بالقائمة الوطنية الائتلافية كنظام انتخابي

أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن النظام الانتخابي لابد أن يتوافر فيه الشفافية والنزاهة والمساواة ويتناسب مع عدد الناخبين في الدائرة.

وأكد «أبو هميلة»، خلال كلمته في جلسة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، بالحوار الوطني، أن حزب الشعب الجمهوري، يقترح أن نتمسك بالقائمة المطلقة الائتلافية بنسبة 50٪ بين الأحزاب لتمثيل الفئات المستثناة كالمرأة وغيرها.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن القائمة المطلقة تسهم في اختيار كفاءات تسطيع تمثيل الجميع، وهذا ما نجده في الانتخابات الفردية أو القائمة حتى تتمكن الأحزاب من اختيار كفاءات تمثلها في البرلمان.