«الوفد» يطالب بنظام انتخابي مختلط بين الفردي والقائمة المطلقة

طالب الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وممثل حزب الوفد، خلال جلسة الحوار الوطني، بإجراء الانتخابات بنظام 50% فردي و50% قائمة مطلقة، وتابع: «ولكن في ظل الكوته المنصوص عليها دستوريا، نجد أن الكوته تمثل 40% من عدد المقاعد، لذا نرى أن تكون الانتخابات بنظام 50% فردي و50% قائمة مطلقة».

دور الأحزاب في الحياة السياسية

وأضاف: «نؤمن بأن الأحزاب السياسية جزء أساسي من تنظيم الدولة، وهي التي ستعبر عن رأي المواطنين وتراقب أداء السلطة التنفيذية، وتمتص غضب المواطنين في الشارع».

التوافق الانتخابي

وقال خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشره الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستوريه بقانون مجلس النواب، إن كانت الدولة في وقت مضي أهملت الأحزاب واتجهت الي الجمعيات إلاّ أنّها صححت هذا الخطأ واهتمت بالأحزاب، وتابع: «علينا البحث عن التوافق حول تمثيل انتخابي يرضي الجميع ويتناسب مع وضعنا»، مشددا على ضرورة وضع ضابطين يسر عملية التصويت، بالإضافة إلى سرعة عملية الفرز وسرعه إعلان النتائج.