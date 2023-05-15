«لو مفيش قايمة».. متى يحق للزوجة الحصول على منقولاتها الزوجية؟

تعد "قائمة المنقولات" من أساسيات إتمام الزيجة عند بعض الأهالي، وهناك عدد من الأهالي يرفضون كتابة قائمة للمنقولات قبل عقد القران، وفي بعض الأحيان يرفض البعض التوقيع عليها، ويتساءل بعص المواطنين، هل في حالة الانفصال يضيع حق الزوجة في العفش الذي كان من المفترض أن يدون في قائمة المنقولات الزوجية؟.

وخلال هذا التقرير تجيب «الوطن» عن السؤال الذي يشغل بال بعض المواطنين وفقا لقانون الأحوال الشخصية، وكيف يتعامل القانون في هذه الحالات؟ بحسب ما أجاب علي حمودة، المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، متي يحق للزوجة الحصول على منقولاتها الزوجية حال عدم وجود قائمة للمنقولات؟.

صحيفة الدعوى تعتبر قائمة المنقولات

قال «حمودة» إن من حق الزوجة أن تحصل على حكم قضائي بقائمة المنقولات الزوجية أو حتى بقيمتها المادية كاملة، حتى في حال إن لم يكن الزوج موقعًا على قائمة المنقولات قبل الزواج، وفي هذه الحالة يحق للزوجة إقامة دعوى للحصول على قائمة المنقولات أمام محكمة الأسرة، حتى بدون قائمة المنقولات الزوجية وحتي بدون أي مستندات، ومن حقها أن تثبت محتويات الشقة ويكون بيان قائمة المنقولات المذكورة داخل صحيفة الدعوى.

إثبات المنقولات بـ شهادة الشهود

وأضاف أن بعض الدوائر القضائية، تعتبر أن صحيفة الدعوى تعتبر تفصيل للمنقولات الزوجة التي يجب على الزوج ردها سواء التي اشترها هو أو الزوجة، وذلك من خلال شهادة الشهود فقط، وتطلق عليها محكمة الأسرة قائمه المنقولات الزوجية الافتراضية، وأن القاضي يعتبر ما ذكرته الزوجة المدعية داخل صحيفة الدعوى هي قائمة منقولاتها.