السفير رضا الطايفي: تخصيص 15 مليون جنيه للمكتبات المتنقلة 2023- 2024

تحدث السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، عن مستجدات وطموحات مشروع المكتبات المتنقلة بعد أن تم تدشين 10 مكتبات متنقلة منها 6 مكتبات متنقلة تجوب 6 محافظات قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تشمل محافظات قنا والأقصر والمنيا في الوجه القبلي، ودمياط والدقهلية والبحيرة في الوجه البحري.

هذا بجانب مكتبتين متنقلتين في القاهرة ومثيلتها في الجيزة، هذا فضلا عن المكتبات المتنقلة التي تم تصنيعها من الأتوبيسات الموجودة في المحافظات والتي تم رفع كفاءتها تجهيزها وتحويلهها إلى مكتبات متنقلة في كل من الشرقية والاسماعيلية وأسيوط ويجري حاليا إعداد مكتبة متنقلة بهذه الطريقة في مرسى مطروح، ليصل إجمالي عدد المكتبات المتنقلة بمنظومة مكتبات مصر العامة 15 مكتبة إلى الآن.

ما هي المكتبات المتنقلة؟

وقال السفير رضا الطايفي: المكتبات المتنقلة هي وسيلة مُصممة لاستخدامها كمكتبة، وتتميز بوجود مساحات كافية بحيث يمكن لروادها الجلوس والقراءة بداخلها، وتستخدم هذه المكتبات لتوصيل الخدمات الثقافية للقرى وضواحي المدن التي لا يتوافر بها مبان للمكتبة، كما أنها تستهدف المواطنين الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى المكتبات.

وأضاف «الطايفي» في تصريحات لـ«الوطن»: المرحلة بداية طموحة لتعميم المكتبات المتنقلة في مختلف أرجاء مصر تفعيلًا للدور الثقافي في بناء الإنسان، تضم جميع أنواع المعرفة وتستهدف الكبار والصغار وذوي القدرات الخاصة وتعمل هذه المكتبات على تقديم رسالتها التعليمية والتثقيفية، وذلك بالتنسيق بين مكتبات مصر العامة والمحافظين وفق برامج جغرافية وفنية وثقافية مخطط لها مسبقًا، تتضمن ورش حكي وأنشطة ومشغولات يدوية وغيرها.

محتويات المكتبات المتنقلة؟

كما تقوم المكتبات المتنقلة بدور القافلة الثقافية بحيث تتمكن عند انتقالها إلى أي قرية أو مكان تقديم جميع أنشطة المكتبات الثابتة سواء كانت أنشطة فنية وورش حكي ومشغولات يدوية، وبذلك تتيح للأطفال ممارسة الهوايات المتنوعة، ولدينا خطة جغرافية وزمنية تتضمن سير لكل مكتبة، بالتنسيق مع كل محافظة والوزارات والمؤسسات المعنية منها المركز القومي للمرأة ووزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة وغيرها، الجهات المختصة في كل محافظة وفي إطار رؤية مصر 2030، وأهداف ومحاور التنمية المستدامة.

كما ألقى الضوء على ملامح تنفيذ المرحلة المقبلة من المشروع حيث يعتزم الصندوق إطلاق 6 مكتبات جديدة في غضون نهاية العام الحالي أو بداية المقبل إلى 6 محافظات منها؛ أسوان- البحر الأحمر -المنوفية- الوادي الجديد- الشرقية، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط مبلغ 15 مليون جنيه ضمن موازنة 2023- 2024، وطموحنا بلا حدود وبأن نصل إلى قرية من قرى مصر.