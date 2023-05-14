مقرر مساعد المحور السياسي بالحوار الوطني: الإصلاح هدف استراتيجي

قال مصطفى كامل السيد، المقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن هذا الحوار خطوة على طريق الألف ميل ويمكن أن نصل لنهاية هذه الرحلة إذا وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح، الذي يقودنا إلى الإصلاح السياسي في الشارع.

كلمة المقرر المساعد للمحور السياسي

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستوريه (قانون مجلس النواب)، أن الاصلاح السياسي هدف استراتيجي، وحتى ينجح هذا الحوار لابد من توافر شروط، وتقديم مقترحات جادة وبناءة وتقديم البدائل للمقترحات للتوافق عليها، مشيرا إلى أن الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا خطوات موفقة تثبت جدية الحوار الوطني.

بدء جلسات المحور السياسي

وانطلقت، اليوم أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، الذي يضم 5 لجان فرعية، هي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي، وذلك بحضور مختلف القوى والأحزاب السياسية.