محامية حقوقية بالحوار الوطني: يجب التصدي للتفاصيل المتعلقة بالتمييز

قالت الدكتور مها أبوبكر، المحامية الحقوقية من الحزب العربي الناصري، إن «مصرية المصريين» أعلى من أي مشكلات تقابلهم، وهذه هي الفكرة التي تجعل الجميع يتجاوز المشكلات، لكن لكي يتم حل المشكلات يجب مكاشفة بعضنا البعض.

وأضافت «أبو بكر»، خلال كلمتها في جلسة مناقشة ملف القضاء على التمييز بالحوار الوطني، وتذيعها قناة «إكسترا لايف»، أنه يجب التصدي لكل التفاصيل المتعلقة بالتمييز في التشريعات المصرية، ولا سيما الاستحقاق الدستوري والمتعلق بمفوضية مناهضة التمييز.

ولفتت إلى أن وجود تشريعات دون بيئة، تستطيع استيعاب هذه التشريعات مثلها مثل الحرث في الماء، موضحة أن البيئة التشريعية تبدأ من تشكيل الوعي، إذ لا بد من إعادة صياغة الوعي المصري أو الوجدان المصري، وهذا لن يحدث إلا عن طريق الإعلام والفن والثقافة ودور العبادة والتربية والتعليم.