هند حسني تكشف تفاصيل زيارتها لعمرو محمد علي: يحتاج لدعم نفسي مستمر

كشفت الفنانة هند حسني، تفاصيل زيارتها أمس للفنان عمرو محمد علي في منزله بصحبة الأنبا بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكب للسينما والفنان حمزة العيلي.

وقالت هند حسني في تصريحات لـ«الوطن»: جاءني اتصال من الأنبا بطرس دانيال والفنان حمزة العيلي يرغبان في زيارة عمرو محمد علي في منزله ولأني صديقة مقربة لعمرو منذ الطفولة، تواصلت مع عمرو ونسقنا لهذه الزيارة، والتي استمرت حوالي أكثر من ساعتين.

وأضافت هند حسني: عمرو من الناحية النفسية جيد جدا ولكنه يحتاج إلى دعم نفسي مستمر، ونناشد الجهات المسؤولة مساعدة عمرو لأن علاجه في الخارج وليس في مصر لأنه يعاني من نفس مرض لاعب الكرة مؤمن زكريا، وما نريده أما يتم سفر عمرو محمد علي للخارج والعلاج على نفقة الدولة لأن العلاج مكلف أو توفير العلاج له وتلقيه في مصر.

زيارة هند حسني لعمرو محمد علي

وأعلنت هند حسني أمس عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن زيارتها بصحبة الأنبا بطرس دانيال وحمزة العيلي لعمرو في منزله قائلة: «لقاء جميل مع صديق عمري الفنان عمرو محمد علي وزيارة الأب الجميل الإنسان بطرس دانيال والفنان حمزة العيلي، وبوجه نداء للمسؤولين عمرو عنده Ms ومتطلبات علاج هذا المرض مكلفة جدًا وتحتاج رعاية ومتابعة خاصة، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب».