اعترافات المتهم بسرقة بطاريات السيارات في شبرا: «ببيعها لتاجر خردة»

خضع المتهم في قضية سرقة بطاريات السيارات في شبرا، لجلسة تحقيق، أدلى فيها باعترافاته، قائلا: «كنت بسرق البطارية من السيارة عن طريق الضغط على الكبود، وبعد ما بجمع عدد كبير، بنزل أبيعها لتاجر خردة بنص التمن».

كشفت التحقيقات، عن اعتراف المتهم بحيازته عدد 3 بطاريات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، كما أقر بارتكابه 3 وقائع سرقة أخرى بالأسلوب ذاته، وفي ختام الجلسة، قررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة السرقة

أوضح المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، أن المتهم سيواجه عقوبة رادعة وفقا لنص المادة 318 من قانون العقوبات، التي تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

وأضاف أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

ضبط المتهم

كان قسم شرطة شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، باكتشافه سرقة البطارية الخاصة بالسيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه. جري اتخاذ الاجراءات القانونية.