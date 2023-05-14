رائدا فضاء سعوديان يستعدان لرحلة تاريخية منتظرة 21 مايو الجاري

يستعد رائدا الفضاء السعوديان، ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، وعلى القرني، أول رائد فضاء سعودي، للانطلاق في رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، يوم 21 مايو الجاري، في مهمة علمية هي الأولى من نوعها، في تطور جديد لرواد الفضاء السعوديون، ليتم تدشين مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء.

أبحاث علمية تنتظر رائدي الفضاء السعوديين

وأصدرت الهيئة السعودية للفضاء بياناً مساء اليوم الأحد، حول الرحلة المنتظرة لرائدي الفضاء السعوديين، وأوضحت أن الرحلة المقررة تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي تم إطلاقه في 22 سبتمبر 2022، ويشمل إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة، خلال بيئة الجاذبية الصغرى، من أجل توفير التوسع في الأبحاث الصحية، وحماية كوكب الأرض، عبر تطبيق تجارب علمية تنفذ لأول مرة في العالم.

برنامج الفضاء السعوديين لتعزيز مكانة المملكة

وأشارت الهيئة السعودية للفضاء إلى أن تحركات رواد الفضاء السعوديين ستعمل على تعزيز مكانة أبحاث المملكة في الفضاء، وخدمة البشر، وتحقيق الريادة من أجل المشاركة في عدة مجالات، منها الاستدامة وتقنية الفضاء، بالشكل الذي يعمل على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

ولي العهد يتمنى رحلة آمنة لرواد الفضاء

واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للفضاء، في وقت سابق، وفداً من رواد الفضاء السعوديين، ضم كلاً من ريانة برناوي، وعلي القرني، وتمنى ولي العهد التوفيق لهما، والانطلاق إلى الفضاء في رحلة آمنة، والعودة سالمين إلى المملكة.