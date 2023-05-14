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عبدالله المغازي: يمكن المزج بين الفردي والقائمتين المطلقة والنسبية في نظام واحد

كتب:

محمد عزالدين
10:09 م | الأحد 14 مايو 2023
عبدالله المغازي

عبدالله المغازي

قال الدكتور عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأستاذ القانون الدستوري، إن الغرض من الحوار الوطني هو صناعة الأمل والقصة ليست في التطبيقات، موضحا أنه يؤيد تطبيق نظام القائمة النسبية، ولها حلول كثيرة ويمكن مزجها بين القائمة النسبية والقائمة المطلقة والفردي.

نائب البرلمان يجب أن يمارس دوره بقوة

وأضاف «صقر»، خلال كلمته في جلسة مناقشة ملف النظام الانتخابي لـ «النواب»، وتذيعها قناة «إكسترا لايف»، أنه عمل في السلطة التنفيذية والتشريعية، مؤكدا أن نائب البرلمان يجب أن يمارس دوره القانوني والدستوري بمنتهى القوة.

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