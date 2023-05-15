محافظ جنوب سيناء: إزالة السواتر والحواجز وفتح الطرق المحيطة بالكنائس

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، إزالة السواتر الترابية والحواجز الأسمنتية الموجودة حول الكنائس الموجودة في طور سيناء ورأس سدر.

وأضاف المحافظ، أنه كلّف رؤساء مدن الطور ورأس سدر بالإشراف على إزالة السواتر المحيطة بالكنائس، والبدء في تجميل وزراعة المناطق لإضفاء مظهر جمالي وحضاري.

رأس سدر

وأوضح علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إزالة كل السواتر الترابية والحواجز الموجودة في محيط كنيستي مارجرجس و مارمينا، وإعادة فتح الشوارع في محيطهما.

وتابع، بأن مجلس مدينة رأس سدر وضع خطة قصيرة المدى للبدء في تنفيذ تكليف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتجميل وزراعة المنطقة لتتناسب مع التطور الذي تشهده المدينة.

طور سيناء

وأكد مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، الانتهاء من رفع المخلفات الموجودة حول كنيستي موسى النبي ومار مرقس بطور سيناء وإعادة فتح طريق الكورنيش ومساكن «الكيلاني» للأهالي.

وأشار «الغمريني»، إلى إعادة تمهيد طريق الماشية الرئيسي بالمدينة، وردم التقاطعات والحفر الموجودة علي طول الشارع، مؤكدا أن خطة تجميل المدينة جري تنفيذها بنسبة 90%، وهناك اتفاق مع مرور طور سيناء لوضع كاميرات مراقبة بعد تحديد أماكن دخول وخروج السيارات إلى الشوارع الرئيسية والفرعية، لضمان سيول الحركة المرورية ومواجهة تكدس السيارات بالشوارع المحيطة بشارع المنشية.