«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن»: «شرايين التنمية الخضراء تعيد رسم خريطة مصر»

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم سارة سراج وباسم طبانة، على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالتنمية الخضراء في مصر، بعنوان «شرايين التنمية الخضراء تعيد رسم خريطة مصر»، وآخر حول المشروعات القومية في شرق العوينات، بعنوان: «شرق العوينات سلة الأمن الغذائي في مصر ونقطة مهمة لتصدير الحاصلات الزراعية».

عبدالرحيم: قادرون على تحقيق حلمنا

وقالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، إننا كنا نواجه حرب كبيرة للغاية في الإعلام «المُعادي» باعتبار أن ما تريد مصر تحقيقه في القطاع الزراعي «استهداف مليون ألف فدان في 2030» حلم وأمر يستحيل تنفيذه، متابعة: «احنا بنحقق الحلم، وقادرين نحلم، وقادرين نحقق أمننا الغذائي مثل ما حققنا أمننا القومي وانتصرنا على الإرهاب، بنحلم وقادرين على تحقيق هذه الأحلام».

حلم تصدير القمح

وأضافت «عبدالرحيم»، خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم سارة سراج وباسم طبانة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تحقق أمنها الغذائي وتتطلع إلى أن تكون دولة مُصدرة، مشيرة إلى أن مصر تطمح في أن تكون دولة مصدرة للقمح بعدما كانت الدولة رقم 1 في استيراده.