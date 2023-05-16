ولي أمر يطعن مدرس داخل «سنتر تعليمي» بالإسكندرية.. الطلاب تنمروا على ابنه

تعرض وليد أحمد عبدالموجود، مدرس اللغة العربية، لطعنة غادرة كادت أن تودى بحياته، من أحد أولياء الأمور، ولم يعرف السبب إلا بعد الحادث بأيام؛ وهو يصارع الموت.

وعلم مدرس الإسكندرية أن السبب وراء ذلك هو اعتذار الطالب عن حضور حصة يوم وقفة عيد الفطر فتنمر عليه الأطفال في الفصل، وأبلغوه أن المدرس قال من يعتذر عن حصة يوم الوقفة البنات فقط وعذرهم هو مساعدة أمهاتهن في أعمال المنزل، فهل كنت تساعد والدتك؟

بداية القصة

وليد أحمد عبدالموجود صاحب الـ38 عامًا، مدرس اللغة العربية بمدرسة أحمد فتحي سرور الإعدادية «بنات» بإدارة المنتزة التعليمية في الإسكندرية يروي لـ«الوطن» أن الطالب يأتي له طوعا في أحد «السناتر» للحصول على شرح المادة، وهو في الصف الثاني الإعدادي، وقرر أن يقدم للطلاب حصة يوم الوقفة لأن الامتحانات بعد العيد مباشرة، ونبه عليهم بعدم التخلف عنها.

الطالب اعترض على «جروب الواتس»

وأضاف أنه بعد الإعلان عن الحصة عبر «جروب الواتساب»، فوجئ باعتراض الطالب الذي قال: «حد يعمل حصة يوم الوقفة يا مستر»، وتغيب عن الحضور، فقلت للطلبة الآخرين الذين تضامنوا معه فى الاعتراض، لماذا كنتم تريدون التأجيل؟ لا ينشغل يوم الوقفة سوى البنات ولهم عذرهم لمساعدة أمهاتهن في الأعمال المنزلية، أما أنتم فلا عذر لكم، واعتبرت أن الأمر انتهى عند ذلك.

تنمر الطلبة وراء الطعنة

وتابع: لم أتوقع أن زملاء «مصطفى» تنمروا عليه لغيابة بقولهم «أنت كنت بتساعد ماما في شغل البيت»، ولم أتخيل أن هذا التنمر سيكون سببًا في أن يتصل بي والد الطالب ويهددني، ولم يخطر ببالي أن يكون التهديد حقيقة، إذ فوجئت بحضوره بصحبة شخصين اعتدوا على أمن «السنتر» وصعدوا، وعندما ذهبت لأرى ما يحدث فوجئت بمطواة استقرت ببطني، ثم تم نقلي إلى المستشفى، ومكثت أربع ساعات بغرفة العمليات وتحرر محضر بقسم أول المنتزة رقم 11089 لسنة 2023، ولا أطلب إلا تنفيذ القانون وأن ينال هذا الرجل عقابه لما رأيتة من أيام حالكة السواد بين الحياة والموت، وأنا أخ لثلاث أشقاء توفى والدنا وأنا لهم الأب والأخ الكبير.