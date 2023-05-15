إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي بنطاق محافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارة ملاكي وميكروباص

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي، بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن وجود مصابين وحُرر المحضر اللازم.

إصابة 8 أشخاص في حادث البحيرة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، وجرى الدفع بـ8 سيارات إسعاف، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.