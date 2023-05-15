6 آلاف فرصة عمل جديدة توفرها «القوى العاملة».. تعرف على التفاصيل

أعلنت وزارة القوى العاملة، إطلاق مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، ملتقى التوظيف للشباب، بالمرسى السياحي بحديقة الفردوس بمشاركة 42 شركة، توفر 6000 فرصة عمل، وذلك في إطار برنامج «فرصة»، الذي ينفذ من خلال مشروع «تشغيل الشباب في مصر» بالتعاون بين وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، ومحافظة أسيوط، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

الوظائف المتاحة

وكشفت الوزارة، أن فرص العمل التي ستكون متوافرة بمرتبات مجزية وعمولات وغيرها المزايا التي أتاحتها الشركات المشاركة في ملتقى التوظيف، هي على النحو التالي:

- وظائف في قطاع السياحة والفنادق (عضو فريق - كاشير - ستيورد).

- وظائف بالقطاع الخدمي (سائقين - مسؤولين تمويل - مندوب مبيعات - أفراد أمن - كول سنتر - مدخل بيانات)

- وظائف بالقطاع الصناعي (عمال إنتاج - فنين صيانة - فنى لحام - براد).

- وظائف بالقطاع الزراعي (مهندسين زراعيين – عمال زراعيين – فنيين)، وقطاع الاغذية (عضو فريق - عامل إنتاج - مساعد إنتاج - عامل نظافة - عامل مخازن – عضو فريق – مدير مطعم – متلقي طلبات)، وقطاع الملابس (عمال إنتاج – عمال مكواه)، وقطاع الدهانات (مسؤول مبيعات)، فضلاً عن قطاع الاستثمار العقاري (إشراف – أمن – عمال نظافة).

كما تضمن التقرير الذي تقلته الوزارة أن اهم المميزات والمزايا التي ترتبط بفرص العمل المعلن عنها تشمل بدلات انتقال وتوفير وسائل نقل ووجبات غذائية، وذلك وفقا لما صرح به مديرمديرية القوى العاملة وكيل الوزارة بمحافظة أسيوط .