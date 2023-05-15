العثور على 4 تماثيل لأبناء الإله حورس بمنطقة آثار إهناسيا ببني سويف

عثرت لجنة أثرية بمنطقة إهناسيا الأثرية بمحافظة بني سويف، على 4 تماثيل فرعونية صغيرة الحجم ومصنوعة من الألباستر والحجر الجيري.

ورجحت اللجنة الأثرية أن تكون التماثيل الأربعة لأبناء الإله حورس، في الديانة المصرية القديمة، وهم «مستي» و«حابي» و«دواموتف» و«قبح سنوف».

تشكيل لجنة أثرية

وتم تشكيل لجنة من فرع هيئة الآثار بمحافظة بني سويف، حيث تبين أن التماثيل الأربعة مصنوعة من الألباستر والوجوه من الحجر الجيري، وعُثر عليها داخل المنطقة الأثرية.

جاء ذلك بحضور كمال حسين، مدير آثار اهناسيا، ووليد محمدين، مفتش آثار إهناسيا، ومسؤولي السياحة وشرطة الآثار، وتم معاينة موقع العثور على التماثيل الأربعة وإيداعها بمخزن الآثار بالمنطقة، لاتخاذ الإجراءات المتبعة.

المنطقة الأثرية في إهناسيا

وتبلغ مساحة المنطقة الأثرية بإهناسيا 390 فدانا، وبها بقايا معبد الملك رمسيس الثاني، وتمثالين للملك مصنوعين من الكوارتز، حيث كانت إهناسيا عاصمة لمصر في عهد الأسرتين التاسعة والعاشرة لمدة تقرب من قرنين من الزمان، في الفترة من سنة 2242 حتى 2452 قبل الميلاد.