710 آلاف جنيه إجمالي إيرادات الأفلام في دور العرض خلال يوم واحد

710 آلاف جنيه إجمالي إيرادات الأفلام بدور العرض أمس، إذ جاء فيلم «بعد الشر» في المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة بدور العرض وهو من بطولة الفنان على ربيع، إذ حقق 129 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

وجاء في المركز الأول فيلم «هارلي» من بطولة محمد رمضان، الذي حقق 273 ألف جنيه، وبالمرتبة الثانية فيلم «يوم 13» من بطولة الفنان أحمد داود حقق أمس 177 ألف جنيه.

إيرادات فيلم «ابن الحج أحمد»

فيلم «ابن الحج أحمد» حقق أمس 73 ألف جنيه، ويعد فيلم ابن الحاج أحمد هو أول بطولة مطلقة للفنان شيكو بدون الفنان هشام ماجد، ويشارك في العمل عدد من الفنانين منهم سيد رجب وعايدة رياض وصبري فواز وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد المحمدي وإخراج معتز التوني.

إيرادات فيلم «رمسيس باريس»

فيلم «رمسيس باريس» حقق 39 ألف جنيه، يشارك في الفيلم عدد من النجوم أبرزهم هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، بينما حقق فيلم «مغامرات كوكو» 10 آلاف جنيه، وهو من بطولة الفنان بيومي فؤاد، وخالد الصاوي، وشيرين رضا، وأوس أوس، وإيهاب فهمي، ونانسي صلاح، وعمرو عبد العزيز، وطاهر أبو ليلة، وهو من تأليف إيهاب الناصر، وإنتاج عمرو طنطاوي، وإخراج إسماعيل فاروق.